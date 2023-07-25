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قلقيلية: اجتماع يناقش مواجهة اعتداءات المستوطنين في واد قانا

الثلاثاء 25 يوليو 2023 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلقيلية: اجتماع يناقش مواجهة اعتداءات المستوطنين في واد قانا



قلقيلية/سما/

 ترأس محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ناقش اعتداءات المستوطنين في تجمع عرب الخولي الواقع إلى الشرق من بلدة كفر ثلث في منطقة العيون من واد قانا، وتعزيز صمود المواطنين هناك.

ويعاني السكان في هذا الموقع من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين المتطرفين والذين يدعمهم جيش الاحتلال لفرض أمر واقع في المنطقة.

وشارك في الاجتماع مدير عام مديرية الزراعة أحمد عيد وطاقم من المديرية، ورئيس بلدية كفر ثلث، عبد اللطيف مراعبة، وعثمان مقبل مسؤول التجمع.

ووجه المحافظ التحية إلى المواطنين المنغرسين بأرضهم في تلك المنطقة، معبرا عن فخره بما يقوم به هؤلاء المزارعون من تحدٍ يومي ومواجهة لكافة أشكال الاعتداءات، حتى لو كانت مدعومة من جيش الاحتلال.

وقال: يقع على سلم أولوياتنا دعم هذه المنطقة وتعزيز صمود المزارعين بما يتناسب وحجم التحدي الوطني الذي يخوضونه مع الاحتلال والمستوطنين. وأكد أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ستقف إلى جانب هؤلاء المتمسكين بأرضهم.

وقدم مدير عام الزراعة ورئيس البلدية مجموعة من الاحتياجات لتلك المنطقة، تمثلت بتقديم مشاريع عاجلة لتعزيز صمود المزارعين هناك، كمشاريع استصلاح الأراضي، ودعم الثروة الحيوانية.

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#المستوطنين

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