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خلال لقائه بالسفير المصري

اشتية: نريد النجاح لاجتماع القاهرة وسنعمل على إنجاز مخرجاته

الثلاثاء 25 يوليو 2023 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: نريد النجاح لاجتماع القاهرة وسنعمل على إنجاز مخرجاته



رام الله/سما/

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، التطورات السياسية والميدانية في الساحة الفلسطينية، وذلك في ظل استمرار عدوان الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس الوزراء، دور جمهورية مصر العربية الشقيقة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه، لا سيما جهود تحقيق الوحدة الوطنية، من خلال استضافة القاهرة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للتوصل إلى رؤية وطنية شاملة وتعزيز الصف الفلسطيني.

وتابع اشتية أن "الرئيس ونحن معه نريد النجاح لهذا الاجتماع ونعمل من أجل ذلك، وملتزمون بإنجاح مخرجاته".

وتناول اللقاء متابعة نتائج زيارة رئيس الوزراء ووفد وزاري إلى القاهرة، وخصوصًا تعميق العلاقات التجارية، وتطوير العلاقات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى افتتاح معاهد أزهرية في فلسطين، وزيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى فلسطين للاطلاع على فرص الاستثمار.

من جهته، أكد السفير سليمان استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني، لمساعدته في الوصول لحقوقه المشروعة، وفقًا للقرارات الدولية والقانون الدولي.

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