إصابات بالاختناق في بيتا والاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات

نابلس/سما/

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة بيتا جنوب نابلس، والتي استولت على تسجيلات كاميرات مدرسة بيرقوزا.

وأفاد الهلال الأحمر في نابلس بإصابة 13 مواطنا استنشاقا بالغاز خلال مواجهات بيتا المستمرة.

وأفاد أمين سر حركة فتح في بيتا منور بني شمسة ، بأن قوات الاحتلال داهمت المدرسة، واستدعت المديرة، واستولت على تسجيلات الكاميرات.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية، صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.