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الرئيس عباس يعزي نظيره الجزائري بضحايا الحرائق

الثلاثاء 25 يوليو 2023 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يعزي نظيره الجزائري بضحايا الحرائق



رام الله/سما/

عزّى الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون بضحايا الحرائق".

وقال الرئيس في برقيته، "نتابع بقلق كبير أنباء اندلاع حرائق بعدد من الولايات شرق الجزائر، نتيجة الارتفاع القياسي في درجات الحرارة، ونشارككم الحزن بوقوع العديد من الضحايا بين وفيات، ومصابين، بينهم عسكريون من أبناء الشعب الجزائري الشقيق، إضافة إلى إجلاء الآلاف، والخسائر المادية في المحاصيل الزراعية".

وأعرب الرئيس عن عميق المواساة والتضامن مع الرئيس الجزائري في هذا المصاب الكبير، الذي ندعو الله تعالى أن يوفقكم في تجاوز آثاره الأليمة"، سائلا الله عز وجل أن يمن على الضحايا بواسع رحمته، وعلى المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم وشعب الجزائر الشقيق بخير وازدهار.

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#الرئيس عباس

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