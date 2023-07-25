محافظ جنين يطلع القنصل البريطاني على أوضاع المحافظة

جنين/سما/

أطلع محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء، القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر على أوضاع المحافظة في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر المحافظة، بحضور رئيس بلدية جنين نضال عبيدي، ورئيس الغرفة التجارية عمار أبو بكر.

وأشار المحافظ إلى انعكاس سياسة الاحتلال التي تقودها حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة وخطورتها في ظل تصاعد وتيرة العنف على أبناء شعبنا، مشيرا إلى أن "اسرائيل روجت للعدوان الأخير على جنين ومخيمها لارتكاب المزيد من جرائم وتضليل العالم، نتيجة الأزمة السياسية الداخلية التي تشهدها على حساب الدم الفلسطيني".

ودعا الرجوب المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولتحمل مسؤولياته في حمايته والإقرار بحقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن السلام في المنطقة يبدأ بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وحق تقرير مصيره.

من جانبها، عبرت كورنر عن قلقها واستيائها من حجم الدمار الذي لحق بجنين والمخيم وانعكاسه على المواطنين.

وقالت "نحن هنا للاطلاع على الأضرار التي وقعت بسبب الاجتياح الإسرائيلي، وللاستمرار في تقديم خدمات الصحة والتعليم للاجئين في مخيم جنين".

من جهته، أطلع عبيدي، كورنر على حجم الدمار الذي طال البنية التحتية والمعيقات التي تواجه البلدية في تنفيذ وتطوير عدد من المشاريع التنموية والتطويرية.

بدوره، أشار أبو بكر إلى تراجع حركة التسوق في جنين بفعل العدوان على المدينة، مبينا أن تحسن الوضع الاقتصادي مرتبط بالحل السياسي لتحقيق الازدهار.

هذا وزارت كورنر مقر اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، واستمعت من رئيسها محمد الصباغ إلى شرح مفصل عن العدوان وحجم الدمار .