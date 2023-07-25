حركة حماس تنعى شهداء نابلس الثلاثة

غزة / سما /

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، شهداء نابلس الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في نابلس، وقامت باحتجاز جثامينهم.

وجاء في بيان الحركة:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)

بيان نعي

ننعى شهداءنا القساميين الأبطال وندعو للنفير لصد عدوان الاحتلال وحماية المسجد الأقصى

تزف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأمتنا العربية والإسلامية شهداءها القساميين الأبطال الذين ارتقوا صباح اليوم في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس:

الشهيد القسامي: سعد ماهر الخراز (43 عامًا) أحد مجاهدي حماس الذي تقدم صفوف العمل الطلابي والدعوي والجهادي، حتى ارتقى اليوم مقبلا غير مدبر.

الشهيد القسامي: منتصر بهجت علي سلامة (33 عامًا)

الشهيد القسامي: نور الدين تيسير العارضة (32 عامًا)

إننا إذ نزف هذه الثلة من مجاهدي كتائب القسام التي انطلقت بكل ما تملك من إيمان ويقين لتواجه هذا العدو المجرم؛ دفاعاً عن شعبنا المرابط ونصرة للمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة استيطانية شرسة، فإننا ندعو أبناء شعبنا للنفير لصد عدوان الاحتلال الفاشي، والاستعداد للتصدي للمسيرة الاستيطانية في المسجد الأقصى والقدس.