  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حركة حماس تنعى شهداء نابلس الثلاثة

الثلاثاء 25 يوليو 2023 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، شهداء نابلس الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في نابلس، وقامت باحتجاز جثامينهم.

وجاء في بيان الحركة:

بسم الله الرحمن الرحيم
(وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)
بيان نعي
ننعى شهداءنا القساميين الأبطال وندعو للنفير لصد عدوان الاحتلال وحماية المسجد الأقصى

تزف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأمتنا العربية والإسلامية شهداءها القساميين الأبطال الذين ارتقوا صباح اليوم في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس:
الشهيد القسامي: سعد ماهر الخراز (43 عامًا) أحد مجاهدي حماس الذي تقدم صفوف العمل الطلابي والدعوي والجهادي، حتى ارتقى اليوم مقبلا غير مدبر.
 الشهيد القسامي: منتصر بهجت علي سلامة (33 عامًا)
الشهيد القسامي: نور الدين تيسير العارضة (32 عامًا)
إننا إذ نزف هذه الثلة من مجاهدي كتائب القسام التي انطلقت بكل ما تملك من إيمان ويقين لتواجه هذا العدو المجرم؛ دفاعاً عن شعبنا المرابط ونصرة للمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة استيطانية شرسة، فإننا ندعو أبناء شعبنا للنفير لصد عدوان الاحتلال الفاشي، والاستعداد للتصدي للمسيرة الاستيطانية في المسجد الأقصى والقدس.

#حركة حماس #شهداء #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع كبير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

هبوط حاد في بورصة تل أبيب.. الدولار يقفز أمام الشيكل

أولمرت: "إسرائيل" في طريقها إلى حرب أهلية" ..وباحث كبير يتوقع انقلاباً عسكرياً في تل أبيب

مسؤول فسطيني: هذه أبرز الملفات التي سيتحدث عنها الرئيس عباس في اجتماع القاهرة

الكنيست يصادق نهائيا على إلغاء ذريعة عدم المعقولية

"إسرئيل": احتجاجات واسعة ومواجهات عنيفة بين الشرطة والمستوطنين (صور وفيديو)

هاليفي يوجه تحذيراً لنتنياهو بشأن الجيش الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

64bfa2474c59b72fc7392913

شاهد : فيديو لعناصر "حزب الله" بزيهم العسكري على الحدود يثير القلق في إسرائيل

هنية

مصادر تكشف ترتيبات اللقاء المرتقب بين الرئيس عباس وهنية في تركيا

محدث بالأسماء .. اغتيال 3 شبان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في نابلس

image_processing20230725-531086-t6us73

الصحف العبرية تتشح بالسواد

الاقتصاد ينهار..70% من الشركات الناشئة الإسرائيلية تنقل عملياتها خارج الدولة العبرية ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية