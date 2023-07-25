في الولايات المتحدة يتساءلون : هل فقد نتنياهو السيطرة؟

القدس المحتلة / سما /

لا تزال الموافقة على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية تتصدر عناوين وسائل الإعلام الكبرى في العالم ، وفي الولايات المتحدة تواصل تغطية الأحداث في إسرائيل على نطاق واسع.

وتتناول الصحف الكبرى في الولايات المتحدة مسألة "مستقبل دولة إسرائيل" بعد إقرار القانون ، والأكثر من ذلك - مسألة مستقبل العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن.

على الموقع الإلكتروني لصحيفة نيويورك تايمز ، في المقال الرئيسي ، يوجد مقال يغطي سلسلة الأحداث أمس في الكنيست. تم التركيز بشكل خاص ومركزي على المواجهة الدراماتيكية أمس ، خلال التصويت على التحفظات على مشروع القانون ، بين وزير العدل ياريف ليفين ووزير الجيش يوآف جالانت ،متجاهلة تقريبًا وجود نتنياهو.

في العنوان الرئيسي صباح اليوم على موقع صحيفة واشنطن بوست ، أكدوا محاولة كفاح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنع تشريع الثورة القانونية في إسرائيل. "إن طرق البرلمان الإسرائيلي انفصلت عن الرئيس بايدن في تصويته لإضعاف المحكمة العليا ، على الرغم من أسابيع من المناشدات من جانب الرئيس الأمريكي بعدم القيام بذلك دون تشكيل إجماع واسع.

اما صحيفة وول ستريت جورنال ، وفي أحد العناوين الرئيسية على الموقع الإلكتروني ، يؤكدون الخوف من أن الموافقة على القانون المثير للجدل ستؤدي إلى الإضرار بالعلاقات الإسرائيلية الأمريكية ، ولكن أيضًا إلى إلحاق ضرر حقيقي بأمن الدولة ". تمثل الموافقة على القانون لحظة حاسمة لآلاف من جنود الاحتياط الذين أعلنوا بالفعل أنهم سيتوقفون عن الخدمة". .

تنقل وسائل الإعلام المختلفة الدعوات المختلفة في الولايات المتحدة ، بما في ذلك السفراء السابقين لإسرائيل ، لإعادة النظر في استمرار المساعدة العسكرية التي يتم نقلها إلى إسرائيل كل عام ، بمبلغ يقارب 4 مليارات دولار.