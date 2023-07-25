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تنويه مهم لطلبة الثانوية العامة الراغبين في تحسين معدلاتهم

الثلاثاء 25 يوليو 2023 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه مهم لطلبة الثانوية العامة الراغبين في تحسين معدلاتهم



غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الثلاثاء، انتهاء التسجيل للطلبة الراغبين في تحسين معدلاتهم بالدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) للعام الجاري 2023.

وقال الناطق باسم الوزارة صادق الخضور، إن الدورة ستنطلق في الثامن من الشهر المقبل، ولن يتم قبول أي طلب للتحسين بعد نهاية دوام هذا اليوم.

وأشار إلى أن التسجيل لفئة غير المستكملين مستمر، حتى نهاية الخميس المقبل.

يُذكر أن مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم جمال يوسف صرّح أن هذا العام شهد تقدماً واضحاً في نسبة النجاح على مستوى الفروع والتخصصات المختلفة بنسبة 68.2، حيث شهدت النسبة تقدماً واضحاً بحوالي 4% مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن التعليم سجّل ضمن دورته للعام الحالي نسبة نجاح للفرع العلمي بـ 77%، وللفرع الادبي تقدمت النسبة بـ 60% وهي نسبة متقدمة عن الأعوام الماضية.

فيما كانت النسبة للفرع الشرعي 57%، كما بلغت في تخصص الاقتصاد المنزلي 63%.

#التربية والتعليم #الثانوية العامة

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