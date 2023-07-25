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مذيع يتفاجأ بوالدته فى أولى حلقاته على الهواء

الثلاثاء 25 يوليو 2023 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مذيع يتفاجأ بوالدته فى أولى حلقاته على الهواء



وكالات / سما /

حظى السياسى جيسى واترز، الذى عينته شبكة "فوكس نيوز" مكان مقدم البرنامج الشهير تاكر كارلسون الذى رحل أبريل الماضى، بمداخلة خاصة فى يومه الأول أمام الكاميرا، حيث كان على موعد مع مداخلة لوالدته على الهواء، حيث قالت آن والدة واترز: "أريد أن أقدم التهانى، عزيزى، نحن فخورون جدًا بك وبإنجازاتك وقد عملت بجد..الآن دعونا نهدف إلى جعلك تحافظ على وظيفتك".

اقتراحات الأم

ثم أدرجت الأم الفخورة بعض اقتراحاتها لمنع ووترز من التعرض للطرد مثل المذيع الذى سبقه، والذى ترك فوكس نيوز بعد أن وافقت الشبكة على دفع تسوية بقيمة 787 مليون دولار بسبب بثها لنظريات المؤامرة الانتخابية.

وقالت الأم: "لا تتورط فى أى مؤامرات.. لا نريد أن نخسرك ولا نريد دعاوى قضائية.. نريد منك أن تكون لطيفًا ومحترما"

وحثت آن المذيع على اقتراح الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة التفكير فى طموحات إعادة انتخابه،  وقالت: "يمكنك تشجيع صديقك بدمينستر على العودة إلى حياته المهنية السابقة فى التلفزيون". يمكن للجميع فى جمهوره ارتداء قبعة حمراء.

وكانت "فوكس نيوز" قد روجت حينها اتهامات أطلقتها أوساط الرئيس السابق دونالد ترامب وتناولت أن الرئيس الأمريكى جو بايدن "سرق" الانتخابات.

وتعتبر "فوكس نيوز" المحطة التلفزيونية الأمريكية المفضلة فى صفوف المشاهدين المحافظين وإحدى القنوات الفاعلة فى إمبراطورية روبرت مردوخ الإعلامية.

وكانت شركة "أنظمة دومينيون للتصويت" قد رفعت دعوى قضائية ضد "فوكس نيوز" مطالبة بتعويض قدره 1,6 مليار دولار فى مارس 2021، متهمة القناة بالترويج لمزاعم صادرة عن دونالد ترامب تفيد بأن آلاتها استُخدمت لتزوير نتائج انتخابات عام 2020 الرئاسية التى خسر فيها أمام جو بايدن.

#جيسى واترز #فوكس نيوز #تاكر كارلسون #الانتخابات #امريكا #جو بايدن

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