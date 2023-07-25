7 من أكثر الأماكن خطورة في العالم

وكالات / سما /

هناك الكثير من محبي المغامرات، والسفر والتعرف على حضارات، ومعالم جديدة، ولديهم القدرة والاستطاعه لتجربة كل ما هو جديد، وقد يكون في مخيلتلك، أن العالم كله ينجذب للمناظر الجميلة، والأماكن الهادئة، إلا أن هناك من يبحث عن أماكن صعب الوصول إليه، أو يمكن أن يمر بكثير من المخاطر للوصول اليها، وبالفعل هناك أمكان معروفه بأنها الأكثر خطورة في العالم، ويمكن زيارتها، ونستعرض قائمه بأشهر الأماكن الخطرة والتي قد يصعب الوصول إليها وفقاً لما نشره موقع "travertliangle".

أكثر الاماكن خطورة

طريق الموت

يوجد هذا الطريق في شمال يونجاس ويعرف باسم "طريق الموت"، لعدة أسباب، منها خطورة القيادة على المنحدرات، انتشار الضباب، والشلالات والمنحدرات، وحتى عام 1994، قُتل ما يقرب من 300 سائق كل عام، مما يبرر لقبه ويضعه في قائمة أخطر الأماكن التي يجب زيارتها في العالم .

جزيرة الأفعى

تقع الجزيرة على بعد 25 ميلاً من الساحل البرازيلي حيث لا يجرؤ أي مواطن على المشي فيها، ويقال أنه بمجرد أن تطأ قدمك هناك خطر للغاية لدرجة أن الحكومة البرازيلية جعلت من غير القانوني لأي شخص زيارته.

بحيرة النطرون

تقع بحيرة Natron في شمال تنزانيا وكأنها بحيرة من النار، حيث أن مياهها أكلة لجلد وعين الإنسان، وأحيانًا تصل إلى مستوى حموضة يزيد عن 12، تحتوي البحيرة أيضًا على بكتيريا حمراء اللون، مما يؤدي إلى درجات اللون الوردي والأحمر الفريدة، وتبلغ درجة حرارتها 120 درجة.

وادي الموت

هو واد صحراوي على حدود كاليفورنيا يعرف بأنها واحدة من أكثر الأماكن سخونة في جميع أنحاء العالم، تقترب درجات الحرارة من الذروة خلال الصيف والتي يمكن أن تعطي منافسة في وادي الموت.

ساحل الهيكل العظمي

ينتشر ساحل الهيكل العظمي عبر جنوب أنجولا إلى شمال ناميبيا، يصنف ساحل الهيكل العظمي في قائمة "الأماكن الأكثر فتكًا على وجه الأرض" بسبب مناخها القاسي، ولا يوفر أي فرصة تقريبًا للبقاء على قيد الحياة، حيث يجعل الطقس والرياح الحارة ونقص الطعام والماء من الصعب على المسافرين استكشاف هذا المكان الصامت.

صحراء داناكيل

تعد صحراء Danakil في شرق إفريقيا من أكثر البيئات غير المأهولة بالسكان في العالم، مع درجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية، فإن صحراء داناكيل ليست مكانًا يسهل الوصول إليه لعشاق السفر.

جزيرة شمال سينتينيل

تقع تلك الجزيرة في جزر أندامان وتعتبر من أخطر الأماكن في العالم التي يمكن للسياح زيارتها، الناس القبليون الذين يعيشون في هذه الجزيرة ليسوا معتادين على الأشخاص الخارجيين، وإذا وطأ السائحون جزيرتهم، فإنهم يرون أنهم يشكلون تهديدًا وينغمسون في أعمال العنف.