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شاهد : يديو لعناصر "حزب الله" بزيهم العسكري على الحدود يثير القلق في إسرائيل

الثلاثاء 25 يوليو 2023 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : يديو لعناصر "حزب الله" بزيهم العسكري على الحدود يثير القلق في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

فنشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو قالت إنه لعناصر من "حزب الله" اللبناني، يسيّرون دورياتهم بمحاذاة السياج الحدودي مع إسرائيل.

ووصفت هيئة البث الإسرائيلية الفيديو بأنه "مثير للقلق"، وعلقت عليه بالقول: "توثيق من الحدود الإسرائيلية اللبنانية: قام عناصر مسلحون يرتدون الزي العسكري في حزب الله صباح اليوم بدورية على الحدود بالقرب من موشاف دوب في الجليل الأعلى".

وعلق مراسل "كان" إيتاي بلومينتال على الفيديو قائلا: "استفزازات حزب الله مستمرة: قام عناصر حزب الله مسلحون ويرتدون الزي العسكري، صباح اليوم بدورية على الحدود الإسرائيلية بالقرب من بلدة موشاف دوب في الجليل الأعلى. تم نقل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مكان الحادث"، مشيرا إلى أن "سكان المنطقة قلقون للغاية وهم محقون في ذلك".

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