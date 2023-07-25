توقعات بتأجيل إطلاق آيفون 15

تشير توقعات الخبراء إلى أن إصدار iPhone 15 قد يتأخر عن الموعد المقرر لتدشينه لمدة تصل لشهر، خاصة وأن شركة أبل عادةً ما تعلن عن مجموعتها الجديدة سبتمبر من كل عام، إلا أنه أحدث التقارير تتوقع تأجيل إطلاق iPhone 15 لشهر أكتوبر بسبب وجود مشكلات فنية وتقنية في تصنيع الإصدار.

توقعات بتأجيل طرح iPhone 15

وفقا لما ذكر في موقع dailymail.co.uk، فإن "ويمز موهان"، محلل الأبحاث العالمية في Bank of America، زعم بأن شركة أبل تنوي طرح iPhone 15 في أكتوبر، ورغم اختلاف بعض الخبراء مع هذا التوقع، إلا أن موقع الأخبار The Information أصدر تقريرا يحوي بعض النقاط التي تفسر بعض الأسباب التي يمكن تدفع أبل لتأجيل موعد طرح أيفون15.

واستعرض الموقع بعض تلك الأسباب مشيرا إلى أن أبل تواجه بالفعل مشكلة في تجميع iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، ووفقا لبعض التسريبات من مصادر مقربة من الحدث، أوضحت أن شركة أبل تعتزم إعادة تصميم هيكل الهاتف من جديد، وحيث تهدف عملية التصنيع الجديدة لتضييق حجم الإطار، وسيدعم الإصدار الجديد من iPhone 15 Pro شاشة أكبر قليلا من النسخ السابقة.

ووفقا للتقارير، فإنه من المتوقع أن يكون iPhone 15 Pro أغلى هاتف ذكي لشركة أبل، وسيتم طرحه للبيع بالتجزئة، بدوره استعرض جيف بو، المحلل في شركة آبل، في مايو الماضي، أن السبب في زيادة الأسعار يرجع لطراز Pro، التي تتميز بإطارات من التيتانيوم التي تحمي الهاتف من الصدمات والتكيف مع درجات الحرارة الأعلى، كما أنه ضد المياه، بجانب شريحة A17 Bionic.

الجدير بالذكر أنه أبل شهدت واقعة مماثلة في 2020، تحديدا وقت انتشار جائحة كورونا، حيث تم تأجيل طرح iPhone 12 لبضعة أسابيع بسبب قيود الوباء، ونتيجة للتوقعات المحتملة بتأجيل الإطلاق انخفضت أسهم Apple بنسبة 1.01 في المائة بداية من 21 يوليو الجاري 2023.

تسريبات آيفون 15 برو

في أبريل الماضي من العام الجاري، نشر موقع "9 تو 5 ماك" تسريبات حصرية للهوية الجديدة لهاتف "آيفون 15 برو"، حيث أنه من المتوقع أن يدعم الإصدار الجديد نظام الأزرار الموحدة للتحكم في مستوى الصوت، وهيكل مصنوع من التيتانيوم مع حواف مستديرة، بجانب تصميم حافات الشاشة ضيقة، حيث أن عرض الحافات لن يتعدى في الهاتف المرتقب 1.55 ملم.