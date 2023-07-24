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"الإسلامية المسيحية" تحذر من تداعيات "مسيرة الأعلام" الاستفزازية

الثلاثاء 25 يوليو 2023 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

حذّرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من "مسيرة أعلام" جديدة تخطط لها جماعات يهودية متطرفة يوم غد الأربعاء، داخل البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، بمشاركة وزراء وأعضاء "كنيست".

وقالت الهيئة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن منظمات يهودية متطرفة وجهت دعوات على نطاق واسع للمشاركة في تنظيم "مسيرة أعلام" الليلية، لمناسبة "ذكرى خراب الهيكل" المزعوم.

وحمّلت الهيئة حكومة الاحتلال مسؤولية السماح لهذه المسيرة الاستفزازية من اقتحام البلدة القديمة، وما يتخللها من اعتداء على المواطنين ومحلاتهم التجارية، محذرةً من السماح لهم بالاقتراب من المسجد الأقصى.

ودعت الهيئة المواطنين إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى لصد أي محاولة من جانب تلك الجماعات المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى، وأداء طقوس في باحاته.

#مسيرة الأعلام #الإسلامية المسيحية

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