فتوح: "مسيرة الأعلام" التهويدية في القدس غدا استفزاز سافر

رام الله / سما /

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إعلان "منظمات الهيكل" وعدد من منظمات اليمين الاستيطانية عن تنظيم مسيرة أعلام تهويدية في القدس لمناسبة "ذكرى خراب الهيكل"، يوم غد الأربعاء، ومرورها في البلدة القديمة واستهدافها بوابات المسجد الأقصى، هي استفزاز وإرهاب وإضفاء طابع ديني فاشي على أساطير وأكاذيب دينية مخترعة.

وأضاف، في بيان له، أن هذه الاستفزازت تأتي بعد فشل إثبات أي وجود مادي حضاري أو ثقافي لليهود في فلسطين، الأمر الذي سيفجر الأوضاع في المنطقة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء مواصلة الاحتلال جرائمه ومخططاته الاستيطانية بحق مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وحذّر العالم من صمته على هذه الفاشية اليهودية التي سوف يعاني منها العالم أجمع ولن تقتصر على الشعب الفلسطيني.

وأضاف، أن شعبنا الفلسطيني سوف يحمي مدينته وعاصمته الأبدية، القدس، ولن يصمت أمام مساعي الفاشيين لتنفيذ مخططاته ضد "الأقصى".

وحذّر فتوح، حكومة اليمين العنصري، التي لا يحكمها قانون، من تبعات هذه الخطوات الاستفزازية التي سوف تنعكس ارتداداتها على المنطقة.