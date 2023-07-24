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مصادر تكشف ترتيبات اللقاء المرتقب بين الرئيس عباس وهنية في تركيا

الثلاثاء 25 يوليو 2023 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر تكشف ترتيبات اللقاء المرتقب بين الرئيس عباس وهنية في تركيا



رام الله / سما /

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، الثلاثاء، أن هناك ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيس محمود عباس وقيادة حركة "حماس" برئاسة إسماعيل هنية، في تركيا.

وقالت مصادر مقربة من الرئاسة الفلسطينية لـ "القدس" دوت كوم، إن الرئيس عباس وافق على طلب من قيادة حركة "حماس" لعقد اللقاء.

ووفقًا للمصادر، فإن الطلب من قيادة "حماس"، طلب بوساطة عدة جهات وتم الموافقة عليه من قبل الرئيس عباس.

وأشارت المصادر، إلى أن اللقاء سيحضره إلى جانب هنية، نائبه صالح العاروري، وموسى أبو مرزوق، وحسام بدران، من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس".

فيما قالت مصادر مقربة من قيادة حركة "حماس "في الخارج لـ "القدس" دوت كوم، إن الترتيبات لا زالت جارية لعقد اللقاء، الذي تم بوساطة من عدة جهات.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء في حال عقد، سيبحث العديد من القضايا خاصة ما سيبحثه اجتماع الأمناء العامين في القاهرة نهاية الشهر الجاري.

وكان الرئيس عباس وصل أنقرة بالأمس، وسيلتقي اليوم نظيره التركي رجب طيب أردوغان، فيما تتواجد قيادة حركة حماس بشكل شبه دائم في تركيا وتتنقل منها إلى الدوحة وبيروت من حين إلى آخر.

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