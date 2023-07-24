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"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في الأزهر الشريف

الثلاثاء 25 يوليو 2023 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في الأزهر الشريف



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع ديوان الرئاسة وديوان قاضي القضاة، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps، للاطلاع على كامل التفاصيل.

وأوضحت أن تقديم الطلبات، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمُصدّقة حسب الأصول؛ يتم في مقر الوزارة برام الله – الماصيون، أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

#التعليم العالي #الأزهر الشريف #المنح الدراسية

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