  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: ستة أسرى يواصلون إضرابا مفتوحا عن الطعام

الثلاثاء 25 يوليو 2023 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن ستة أسرى يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية والقرارات التعسفية بحقهم.

وبينت الهيئة، أن الأسيرتين عطاف جرادات وفاطمة شاهين تخوضان إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على نقلهن التعسفي إلى قسم الأسيرات الجنائيات في "الرملة"، ويتضامن معهن في خوض هذا الإضراب الأسيران إياد رضوان "الطبنجة" وسامر أبو دياك.

أما الأسيران عمر السناجل واسماعيل حلبية يخوضان إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم 13 و7 على التوالي، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري وسياسة التمديد، حيث يعتبر (الاعتقال الإداري) قرار اعتقال جائر، وبدون تهمة أو محاكمة لمدة تتراوح بين شهر ونصف عام، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل، ويجري تمديده مرات عدة.

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام. وجددت مطالبتها لمؤسسات المجتمع الدولي، والصليب الأحمر بالتدخل الفوري لإنقاذ حياتهم.

#هيئة الأسرى #اضراب عن الطعام

الأكثر قراءة اليوم

هبوط حاد في بورصة تل أبيب.. الدولار يقفز أمام الشيكل

ارتفاع كبير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

أولمرت: "إسرائيل" في طريقها إلى حرب أهلية" ..وباحث كبير يتوقع انقلاباً عسكرياً في تل أبيب

مسؤول فسطيني: هذه أبرز الملفات التي سيتحدث عنها الرئيس عباس في اجتماع القاهرة

الكنيست يصادق نهائيا على إلغاء ذريعة عدم المعقولية

هاليفي يوجه تحذيراً لنتنياهو بشأن الجيش الإسرائيلي

"إسرئيل": احتجاجات واسعة ومواجهات عنيفة بين الشرطة والمستوطنين (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

اغتيال 3 شبان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في نابلس

image_processing20230725-531086-t6us73

الصحف العبرية تتشح بالسواد

photo_2023-07-24_22-37-22

أولمرت: "إسرائيل" في طريقها إلى حرب أهلية" ..وباحث كبير يتوقع انقلاباً عسكرياً في تل أبيب

photo_2023-07-24_22-37-27

"إسرئيل": احتجاجات واسعة ومواجهات عنيفة بين الشرطة والمستوطنين (صور وفيديو)

photo_2023-07-24_19-26-31

صور: أضرار في حافلة للمستوطنين بعد تعرضها لإطلاق نار قرب حوارة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية