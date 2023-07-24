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زميل هاري كين يُلمح لاقتراب رحيله عن توتنهام

الثلاثاء 25 يوليو 2023 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زميل هاري كين يُلمح لاقتراب رحيله عن توتنهام



وكالات / سما /

أعطى النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام، تلميحاً عن اقتراب مسيرة زميله هاري كين من نهايتها داخل النادي.

ويرغب نادي توتنهام في بيع هاري كين هذا الصيف ما لم يُوقع عقداً جديداً وذلك لتجنب خسارته مجاناً بنهاية الموسم المُقبل.

وقال سون، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”هاري كين كان رائعاً بالنسبة لي، هو يتحلى بالاحترافية دوماً، ويعمل بكدٍ دائماً”.

وتابع نجم السبيرز :”هُناك الكثير من الأخبار التي تحوم حوله، والأمر ليس سهلاً بالنسبة له، ولكنه القائد في هذه اللحظة ويعمل من أجل الفريق”.

وأضاف :”هاري كين واحد من بين أفضل المُهاجمين في العالم، ولقد كان ذلك منذ 5 أو 6 أو 7 سنوات وحتى الآن، القرار سيكون بينه وبين النادي وعلينا أن نحترم ذلك”.

وأكمل سون حديثه بالقول :”لا يُمكنني أن أقول شيئاً عن القرار الأخير، لأني لا أعرف أي شيء، ربما هاري كين لا يعرف، علينا فقط أن ننتظر”.

ويبرز حالياً نادي بايرن ميونخ في قائمة المُهتمين بخدمات هاري كين، مع ضرورة عدم إغفال مانشستر يونايتد أيضاً على الرغم من اقتراب النادي من حسم صفقة الهداف الدنماركي الشاب راسموس هويلوند.

#هاري كين #توتنهام #سون هيونج مين

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