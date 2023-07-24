الرئيس عباس يلتقي أردوغان اليوم والسيسي نهاية الشهر الجاري

رام الله / سما /

من المقرر أن يلتقي الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة، التي وصلها أمس، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وقال المستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي: "إن محادثات هامة ستجري بين الرئيس ونظيره التركي في قصر الرئاسة، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي يستعرض نتائج اللقاء".

وأوضح الخالدي أن هذه المحادثات ستبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر مستجدات القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، وكذلك أهمية إسناد شعبنا، وتوفير الحماية له، وحشد الدعم الدولي لفلسطين، متوقعاً أن يكون هناك دور قريب من تركيا بالخصوص، إلى جانب بحث قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

فيما كشف الخالدي عن لقاء نهاية الشهر الجاري سيجمع الرئيس محمود عباس بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف: "أن ما يسعى الرئيس عباس لتحقيقه من اللقاءات التي يجريها هو تحصين الجبهة الفلسطينية، والعربية، وأصدقاء شعبنا، في مواجهة فاشية وعنصرية دولة الاحتلال وعمل جبهة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين".

وشدد المستشار الدبلوماسي للرئيس، على أهمية العلاقات الفلسطينية التركية على المستوى الحكومي والقطاع الخاص الذي يشهد نشاطاً دائماً خاصة ما يتعلق بالمنطقة الصناعية في جنين وأهمية تسريع العمل لتكون هذه المنطقة رافداً اقتصادياً هاماً لجنين، ولمنطقة شمال الضفة.