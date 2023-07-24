يوفنتوس يتمسك بالتعاقد مع لوكاكو

وكالات / سما /

يسعى نادي يوفنتوس للتعاقد مع المُهاجم البلجيكي المُثير للجدل دوماً روميلو لوكاكو، وذلك مع اقتراب رحيله عن تشيلسي.

ويأتي ذلك في إطار سعي يوفنتوس لتقوية صفوف الفريق الذي يسعى لتجاوز خيبات الموسم الماضية على كافة المُستويات.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إيطاليا فإن اسم لوكاكو كان قد ورد في قائمة الأهداف التعاقدية لليوفي، ولكنهم كانوا ينتظرون بيع دوشان فلاهوفيتش أولاً.

وأشار التقرير إلى أن الموقف حالياً شهد تغييراً بسبب استمرار مُعاناة فلاهوفيتش من الإصابة وهو الأمر الذي يؤخر إتمام عملية بيعه.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو على أن المُدرب الإيطالي المُخضرم ماسيميليانو أليجري يضغط في اتجاه التعاقد مع لوكاكو بدون حسم مسألة فلاهوفيتش.

ولفت التقرير إلى أن العملية ستتطلب نهجاً مُختلفاً من إدارة اليوفي، وقد يلجأ النادي الإيطالي لطلب استعارة لوكاكو مع أحقية الشراء.

ويطلب نادي تشيلسي مُقابلاً مالياً في حدود 40 مليون يورو، وهو الرقم الذي قد يشهد تخفيضاً في حالة إبرام صفقة تبادلية تتضمن انتقال لاعب من يوفنتوس لقلعة البلوز.