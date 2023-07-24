  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فينيسيوس يتحول إلى نجم ريال مدريد الأول

الثلاثاء 25 يوليو 2023 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فينيسيوس يتحول إلى نجم ريال مدريد الأول



وكالات / سما /

سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على القيمة الكبيرة التي بات فينيسيوس جونيور يتمتع بها داخل صفوف ريال مدريد، وهذا اتضح جلياً في مباراة الفريق الودية فجر اليوم ضد ميلان، والتي انتهت بفوز الريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشارك فينيسيوس جونيور في المباراة مع بداية الشوط الثاني كونه انضم إلى معسكر تدريبات الفريق متأخراً، واستطاع أن يسجل هدف الفوز لريال مدريد بحلول الدقيقة 84، بعد تمريرة رائعة من زميله لوكا مودريتش.

وذكرت الصحيفة المدريدية أن فينيسيوس جونيور تحوّل الآن إلى نجم ريال مدريد الأول، بعد رحيل كريم بنزيما ومن قبله سيرجيو راموس وكريستيانو رونالدو، وحتى بوجود لاعبين أساطير مثل لوكا مودريتش وتوني كروس، فإن النجم البرازيلي هو من بات يتصدر المشهد في النادي الملكي.

وأضاف التقرير أن الجماهير المتواجدة في ملعب “روز بول” الذي احتضن مباراة ريال مدريد وميلان كانت تهتف باسم فينيسيوس بعد دخوله إلى أرضية الميدان، وهذا يوضح مدى القيمة والنجومية التي بات يتمتع بها اللاعب.

وما زاد من شدة الهالة حول فينيسيوس جونيور هو ظهوره بالرقم 7 التاريخي في ريال مدريد، ومن هذه اللحظة، تحوّل في نظر الجماهير والعالم من مجرد مهاجم صاعد وموهوب، إلى النجم الأول في نادٍ عملاق.

#ريال مدريد #فينيسيوس جونيور

الأكثر قراءة اليوم

هبوط حاد في بورصة تل أبيب.. الدولار يقفز أمام الشيكل

ارتفاع كبير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

أولمرت: "إسرائيل" في طريقها إلى حرب أهلية" ..وباحث كبير يتوقع انقلاباً عسكرياً في تل أبيب

مسؤول فسطيني: هذه أبرز الملفات التي سيتحدث عنها الرئيس عباس في اجتماع القاهرة

الكنيست يصادق نهائيا على إلغاء ذريعة عدم المعقولية

هاليفي يوجه تحذيراً لنتنياهو بشأن الجيش الإسرائيلي

"إسرئيل": احتجاجات واسعة ومواجهات عنيفة بين الشرطة والمستوطنين (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

اغتيال 3 شبان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في نابلس

image_processing20230725-531086-t6us73

الصحف العبرية تتشح بالسواد

photo_2023-07-24_22-37-22

أولمرت: "إسرائيل" في طريقها إلى حرب أهلية" ..وباحث كبير يتوقع انقلاباً عسكرياً في تل أبيب

photo_2023-07-24_22-37-27

"إسرئيل": احتجاجات واسعة ومواجهات عنيفة بين الشرطة والمستوطنين (صور وفيديو)

photo_2023-07-24_19-26-31

صور: أضرار في حافلة للمستوطنين بعد تعرضها لإطلاق نار قرب حوارة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية