فينيسيوس يتحول إلى نجم ريال مدريد الأول

وكالات / سما /

سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على القيمة الكبيرة التي بات فينيسيوس جونيور يتمتع بها داخل صفوف ريال مدريد، وهذا اتضح جلياً في مباراة الفريق الودية فجر اليوم ضد ميلان، والتي انتهت بفوز الريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشارك فينيسيوس جونيور في المباراة مع بداية الشوط الثاني كونه انضم إلى معسكر تدريبات الفريق متأخراً، واستطاع أن يسجل هدف الفوز لريال مدريد بحلول الدقيقة 84، بعد تمريرة رائعة من زميله لوكا مودريتش.

وذكرت الصحيفة المدريدية أن فينيسيوس جونيور تحوّل الآن إلى نجم ريال مدريد الأول، بعد رحيل كريم بنزيما ومن قبله سيرجيو راموس وكريستيانو رونالدو، وحتى بوجود لاعبين أساطير مثل لوكا مودريتش وتوني كروس، فإن النجم البرازيلي هو من بات يتصدر المشهد في النادي الملكي.

وأضاف التقرير أن الجماهير المتواجدة في ملعب “روز بول” الذي احتضن مباراة ريال مدريد وميلان كانت تهتف باسم فينيسيوس بعد دخوله إلى أرضية الميدان، وهذا يوضح مدى القيمة والنجومية التي بات يتمتع بها اللاعب.

وما زاد من شدة الهالة حول فينيسيوس جونيور هو ظهوره بالرقم 7 التاريخي في ريال مدريد، ومن هذه اللحظة، تحوّل في نظر الجماهير والعالم من مجرد مهاجم صاعد وموهوب، إلى النجم الأول في نادٍ عملاق.