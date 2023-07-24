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باريس يرد على عرض الهلال لضم مبابي

الثلاثاء 25 يوليو 2023 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس يرد على عرض الهلال لضم مبابي



وكالات / سما /

رد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على عرض نظيره السعودي، الهلال، من أجل الحصول على توقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحرك النادي السعودي من أجل الظفر بتوقيع مبابي هذا الصيف، مستغلاً تردي العلاقة بين اللاعب وإدارة ناديه، ورفضه الجلوس على طاولة التجديد للعقد الذي سينتهي في يونيو القادم.

شبكة سكاي سبورتس البريطانية أكدت، مساء الإثنين، أن النادي الباريسي رد على العرض السعوي بشكل إيجابي، ووافق عليه، علماً بأن العرض تصل قيمته المالية إلى 300 مليون يورو.

وأصبح الهلال يملك الإذن من باريس للتفاوض مع مبابي على البنود الشخصية في العقد المنتظر بين الطرفين، على أمل أن ينجح النادي السعودي في إقناع اللاعب بتقمص ألوانه في الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تربط فيه تقارير صحفية عديدة، مبابي، بالرغبة في الاستمرار في باريس حتى نهاية عقده، ثم الذهاب بعد ذلك إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2024 كلاعب حر.

واستبعد باريس مبابي من تدريبات الفريق التحضيرية خلال معسكر اليابان الحالي، بعدما شارك في مباراة فريقه ضد لو هافر، الودية، تحضيراً لمنافسات الموسم الكروي الجديد.

#كيليان مبابي #باريس سان جيرمان #الهلال السعودي

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