محمد صلاح ينقذ ليفربول من الهزيمة أمام غرويتر جروث

وكالات / سما /

تعادل فريق ليفربول الإنجليزي ودياً أمام غرويتر فروث الذي يلعب في الدرجة الثانية الألمانية بمباراة مثيرة من جانب الفريقين.

ويستعد فريق ليفربول للموسم الكروي الجديد بمباريات ودية، حيث لعب مباراته الأولى أمام فروث الألماني.

وشهدت المباراة أحداثاً مثيرة حيث تقدم الريدز بثلاثية قبل عودة الفريق الألماني بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية ليتقدم على الليفر، ولكن الفريق الإنجليزي سجل هدف التعادل في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي.

افتتح لويس دياز مهرجان الأهداف للريدز بالدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، لتنتهي الفترة الأولى بتقدم الليفر.

وشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة من جانب الفريقين بتسجيل فروث هدف التعادل عن طريق لاعبه جرين بالدقيقة 47، قبل أن يحرز نونيز هدفين متتاليين للريدز بالدقيقة 50، و59.

ولكن لم يستسلم فروث لتلك النتيجة حيث عاد من بعيد بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية في ظرف 10 دقائق، ليقترب من تحقيق الفوز.

محمد صلاح النجم المصري كان له رأي آخر بإحراز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي، ليتعادل الريدز بصعوبة أمام فروث بأربعة أهداف لمثلهم.