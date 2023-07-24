إدانات رسمية وفصائلية لجريمة اغتيال 3 شبان في نابلس

رام الله / سما /

أدانت جهات رسمية وفصائلية، اليوم الثلاثاء، جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة شبان كانوا على متن مركبة في محيط منطقة بوابة الطور بمدينة نابلس.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، "إن عملية اغتيال الشبان الثلاثة هي "جريمة حرب"، واستمرار لسياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني".

وأكد أبو ردينة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي وحدها من تتحمل تبعات ما يجري من عدوان وجرائم سواء من قبل قوات الاحتلال أو إرهاب المستوطنين الذي يجري تحت بصر وحماية جيش الاحتلال.

وأشار أبو ردينة إلى أن العجز الدولي وصمت الإدارة الأميركية هو الذي يشجع الاحتلال على الاستمرار بجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، مطالباً بتدخل أميركي فوري لوقف هذا العدوان، الذي يهدف لجر المنطقة إلى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

بدوره، قال المتحدث باسم حركة "فتح" منذر الحايك، "إن حكومة القتل والإرهاب لن تمنع شعبنا من مواصلة النضال حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وأضاف الحايك: "الاحتلال لا يزال يُمعن بارتكاب الجرائم معتقدًا أنه قادر على كسر إرادة الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني بعد كل جريمة يخرج أقوى ويعطي رسالة تحدي وتصميم على إنجاز المشروع الوطني".

من جهته، قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، "اغتيال وتصعيد الاحتلال لعدوانه على مقدساتنا وخاصة المسجد الأقصى، يؤكد حتمية أن يخرج اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة بخطة وطنية شاملة وموحدة لمواجهة إرهاب حكومة المستوطنين الفاشية".

فيما أكدت الجبهة الديمقراطية، أن جريمة الاغتيال لن ترهب شعبنا ومقاومته ولن تثنيه عن مواصلة نضاله ومقاومته بكل الأشكال ضد الاحتلال والمستوطنين، مشيرةً إلى أنها لن تكون طوق نجاة لحكومة بنيامين نتنياهو للهروب من أزماته الداخلية بل ستدفع ثمن إرهابها.