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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الثلاثاء 25 يوليو 2023 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية، أن هؤلاء المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

وكانت "جماعات الهيكل" المزعوم قد أعلنت عن استعدادها، الخميس المقبل، لاقتحام الأقصى بأكثر من ألفي مستوطن في ذكرى "خراب الهيكل"، في أكبر أيام الاقتحامات خلال العام.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا، عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

#مستوطنون #المسجد الأقصى #القدس المحتلة

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