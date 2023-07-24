رام الله / سما /

تصدرت إصابة عدد من المواطنين والتدمير الواسع الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخيم نور شمس بمدينة طولكرم، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

إصابات ودمار واسع في عدوان احتلالي على مخيم نور شمس

الرئيس يصل تركيا في زيارة رسمية ويلتقي أردوغان اليوم

"حكومة الخراب تصوت لسحق إسرائيل" .. وتصاعد الاحتجاجات

نيابة عن الرئيس.. اشتية يقلد رئيس معهد العالم العربي النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون

"الأونروا" تطلق نداء للحصول على 23.8 مليون دولار لاستعادة الخدمات في مخيم جنين

الاحتلال يشدد من اجراءاته في محيط نابلس

دولة فلسطين تسلم مرافعتها لمحكمة العدل الدولية

الرابطة الأميركية للأنثروبولوجيا تقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية

مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لمتابعة التعديات الإسرائيلية على المواقع الأثرية في فلسطين

"القدس":

الكنيست يصادق نهائياً على إلغاء ذريعة عدم المعقولية

الرئيس يصل تركيا في زيارة رسمية

هليفي محذراً نتنياهو: الحديث عن الجنود يضر بكفاءة الجيش

إصابات خلال اقتحام مخيمي نور شمس وعسكر

الحكومة تقرر تشكيل لجنة لمتابعة التعديات الإسرائيلية على المواقع الأثرية الفلسطينية

"الأيام":

تدمير وإصابات خلال اقتحام مخيم نور شمس والمستوطنون يحرقون ويجرفون في بورين وجالود

الرئيس يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان

فلسطين تسلم مرافعتها لـ"العدل الدولية" حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي

مجلس الوزراء يستمع إلى تقرير لجنة حصر الأضرار

هيئة الأسرى تحذر من تدهور الأوضاع في سجون الاحتلال إسناداً لأسيرتين

حكومة نتنياهو تتحدى وتمرر قوانينها

القدس: وقفة أمام القنصلية السويدية إدانة لحرق القرآن الكريم

"الأونروا" تناشد للحصول على 23 مليون دولار لدعم مخيم جنين

موجة الحر: 34 قتيلاً في حرائق بالجزائر وإجلاء آلاف السياح من جزر اليونان