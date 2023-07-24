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اعلن مركز الاحصاء الفلسطيني انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية خلال شهر حزيران.

انخفاض في مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

وقال مركز الاحصاء في بيان له اليوم، ان أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت انخفاضاً مقداره 0.42% خلال شهر حزيران 2023 مقارنة بشهر أيار 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 120.04 مقارنة بـ 120.55 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.84%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.37%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.54% خلال شهر حزيران 2023 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض في مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

وقال الاحصاء ان أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية سجل انخفاضاً مقداره 0.42% خلال شهر حزيران 2023 مقارنة بشهر أيار 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 119.12 مقارنة بـ 119.63 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.81%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.37%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.54% خلال شهر حزيران 2023 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض في مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

فيما سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 1.02% خلال شهر حزيران 2023 مقارنة بشهر أيار 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 119.78 مقارنة بـ 121.01 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.60%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.37%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.24% خلال شهر حزيران 2023 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف في مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09% خلال شهر حزيران 2023 مقارنة بشهر أيار 2023، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 116.55 مقارنة بـ 116.66 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.34%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 0.15%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.99%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02% خلال شهر حزيران 2023 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.16% خلال شهر حزيران 2023 مقارنة بشهر أيار 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 128.99 مقارنة بـ 129.21 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 1.30% إذ انخفض الرقم القياسي إلى 120.89 مقارنة بـ 122.47 خلال الشهر السابق، في حين سجلت أسعار شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.31%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 132.68 مقارنة بـ 132.27 خلال الشهر السابق.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي

كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.15% خلال شهر حزيران 2023 مقارنة بشهر أيار 2023، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 115.38 مقارنة بـ 115.55 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).