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حماس تعقب على جريمة اغتيال مقاومي نابلس

الثلاثاء 25 يوليو 2023 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على جريمة اغتيال مقاومي نابلس



غزة/ سما /

عقب الناطق باسم حركة "حماس" عبـد اللطيـف القانوع، اليوم الثلاثاء، على جريمة إعدام الشبان الثلاثة الين كانوا على متن مركبة في محيط منطقة بوابة الطور بمدينة نابلس.

وقال القانوع في تصريح له: "إن جريمة اغتيال جديدة لثلة من أبطال المقاومة في نابلس بعد اشتباكات مع جنود الاحتلال تضاف لسجل جرائم حكومة الاحتلال الفاشية وعدوانها المتصاعد على شعبنا".

وأوضح أن قتل أبطال المقاومة في الضفة لن يضعف من تمددها أو يحد من ضرباتها وستظل عصية عن الانكسار أو الاستئصال وسيواصل المقاومون والشباب الثائر ثورتهم حتى تحقيق أهدافهم.

وأضاف: "دماء الشهداء الأبطال لن تذهب هدراً وستتحول لنار وبارود يطارد الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه وسيدفع العدو ثمن جريمته طال الزمن أم قصر".

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