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نصرالله: "إسرائيل" تسير على “طريق الانهيار والزوال”

الثلاثاء 25 يوليو 2023 01:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نصرالله: "إسرائيل" تسير على “طريق الانهيار والزوال”



بيروت/سما/

قال الأمين العام لحزب الله ، حسن نصر الله ، (الاثنين) إن اليوم هو "أسوأ يوم في تاريخ الكيان الصهيوني" ، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعم اسرائيل عقب مصادقة الكنيست على إضعاف القضاء.

واضاف في كلمة ألقاها في بيروت أن الأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل أضرت بصورتها كقوة. كما يشهد بعض الإسرائيليين ، وهذا اليوم يضع البلاد على طريق الزوال".


وقال نصرالله " اسرائيل قوة في المنطقة بدأت تتدهور ايمانها ووعيها وثقتها بنفسها حتى دخلت الازمة التي تعيشها اليوم". وبحسب قوله "كما يقول بعض أهلها إنهم يواجهون الانهيار والانقسام والدمار - إن شاء الله.

#حسن نصر الله

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