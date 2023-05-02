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"الأونروا" تطلق نداء للحصول على 23 مليون دولار لاستعادة الخدمات في مخيم جنين

الإثنين 24 يوليو 2023 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" تطلق نداء للحصول على 23 مليون دولار لاستعادة الخدمات في مخيم جنين



القدس المحتلة/سما/

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، اليوم الإثنين، نداء للحصول على 23.8 مليون دولار من أجل استجابتها الطارئة متعددة القطاعات، في أعقاب العدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين.

وقال مدير شؤون "الأونروا" في الضفة الغربية آدم بولوكوس، في بيان صادر عن الوكالة، "مرة أخرى، نحن بحاجة إلى الدعم لاستعادة الخدمات الأساسية في مخيم جنين للاجئي فلسطين، ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم".

وأضاف أن "الأونروا" بحاجة إلى الدعم حتى تتمكن من استعادة الخدمات الأساسية في المخيم، مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية، والمعونات النقدية الطارئة والايواء للأسر المتضررة.

وتابع: "كما يتوجب علينا معالجة احتياجات الصحة النفسية من خلال الدعم النفسي الاجتماعي للاجئي فلسطين والمستجيبين الأوائل".

#الاونروا

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