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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من مخيم جنين للمرة الرابعة

الإثنين 24 يوليو 2023 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من مخيم جنين للمرة الرابعة



جنين/سما/

جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر سالم، اليوم الإثنين، الاعتقال الإداري للأسير معتصم علي بركات صبايا من مخيم جنين، للمرة الرابعة على التوالي.

وأفاد ذوو الأسير صبايا لـ "وفا "، بأن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري لنجلهم لمدة أربعة أشهر، وهو يقبع حاليا في سجن النقب، علما أنه اعتقل أثناء سفره للعلاج بتاريخ 1/8/2022.

وتتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات "سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، قد تصل أحيانا إلى سنة كاملة قابلة للتجديد.

#جنين

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