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تعليق البيت الأبيض على إلغاء الكنيست "سبب المعقولية"

الإثنين 24 يوليو 2023 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق البيت الأبيض على إلغاء الكنيست "سبب المعقولية"



واشنطن/سما/

أعرب البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن أسفه حيال مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إلغاء قانون "سبب المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة.

وجاء تعليق البيت الأبيض بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي على إلغاء قانون "سبب المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، وهو أحد مشاريع قوانين خطة الحكومة الائتلافية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية، وذلك على الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية الرافضة للخطة.

وقال البيت الأبيض إنه "من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأغلبية ضئيلة"، لافتًا إلى أنه تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 64 صوتًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا، حيث قاطع نواب المعارضة التصويت بعد فشل محادثات اللحظة الأخيرة حول التأجيل.

وأكد أهمية "الإجماع لتغييرات ديمقراطية كبيرة"، ولا سيما أن مشروع القانون، الذي أقره الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، يحد من صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة، التي يعتبرها القضاة "غير منطقية".

ودعا البيت الأبيض "القادة الإسرائيليين إلى العمل باتجاه نهج قائم على الإجماع من خلال الحوار السياسي".

#البيت الابيض

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