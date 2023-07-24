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هاليفي يوجه تحذيراً لنتنياهو بشأن الجيش الإسرائيلي

الإثنين 24 يوليو 2023 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاليفي يوجه تحذيراً لنتنياهو بشأن الجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

حذّر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من أن الحديث عن جنود الجيش الإسرائيليّ، يضرّ بكفاءة الجيش وتماسكه.

وجاءت أقوال هليفي خلال لقاء جمعه بنتنياهو، عقب مصادقة الكنيست نهائيا على إلغاء ذريعة عدم المعقولية.

وخلال اللقاء بينهما، قدّم هليفي لنتنياهو، تقييما للوضع الأمني ​، ومستوى كفاءة الجيش، وتقييمات وانعكاسات المصادقة على ذريعة عدم المعقولية، على الكفاءة والتماسك في الجيش الإسرائيلي.

وأكد أنه من الضروري التوقف عن التحدث علنا ​​ضد الجيش، وعناصره الانتظاميين والاحتياطيين، لأن من شأن تصريحات ضدهم، الإضرار بكفاءة الجيش.

وذكر هليفي أن الجيش الإسرائيلي سيبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الكفاءة والتماسك، وكذلك في الوقت الحاضر.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن هاليفي حذر نتنياهو من تمدد ظاهرة العصيان في قوات الاحتياط إلى الجيش النظامي.

وصادق الكنيست، اليوم على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بتأييد 64 عضو كنيست دون أي صوت معارض، في ظل مقاطعة كتل المعارضة لجلسة التصويت، بعد إغلاق الباب أمام مساعي الوساطة التي تواصلت حتى اللحظة الأخيرة، وانهيار محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي.

#هاليفي #نتنياهو

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