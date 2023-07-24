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أسير من عرابة يدخل عامه الـ21 في سجون الإحتلال

الإثنين 24 يوليو 2023 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسير من عرابة يدخل عامه الـ21 في سجون الإحتلال



جنين/سما/

دخل الأسير أحمد مصطفى شيباني (52عاماً) من بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الإثنين، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن قوات الاحتلال اعتقلت شيباني عام 2003، وخضع للتحقيق لأكثر من شهرين، مضيفا أن محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد 3 مرات و10 سنوات إضافية.

وأشار إلى أن الأسير شيباني حصل وهو في الأسر على شهادة البكالوريوس تخصص علوم سياسية، وهو متزوج وأب لابنين (حسن ومصطفى)، كان أصغرهم في عمر الأربع سنوات يوم اعتقاله، علما أنه فقد والده بعد سنة من اعتقاله وحرمه الاحتلال من وداعه.

#جنين #الأسير أحمد مصطفى شيباني

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