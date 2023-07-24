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الاحتلال يواصل بناء مقطع من جدار الفصل والتوسع العنصري على أراضي طورة ويعبد وبرطعة

الإثنين 24 يوليو 2023 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل بناء مقطع من جدار الفصل والتوسع العنصري على أراضي طورة ويعبد وبرطعة



جنين/سماا

 تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولليوم الرابع على التوالي، إقامة مقطع من جدار الفصل والتوسع العنصري بدلا من السياج المقام على أراضي قرية طورة ويعبد وبرطعة، جنوب غرب جنين .

وذكر رئيس مجلس قروي قرية طورة طارق قبها، أن قوات الاحتلال شرعت ببناء مقاطع من الجدار على أراضي تعود لمواطنين من قرية طورة ويعبد وبرطعة .

وأشار إلى تخوف المواطنين من قيام قوات الاحتلال بالاستيلاء على مزيد من الأراضي وعزلها خلف الجدار، الذي سيلتهمها ويحرمهم من دخولها، خاصة الواقعة بالقرب من الحاجز .

وأضاف قبها أن سلطات الاحتلال واصلت وضع مكعبات إسمنتية لبناء الجدار بالقرب من الحاجز العسكري المقام بالقرب من قرية طورة بارتفاع 8 أمتار وطول 3 كم لليوم الرابع على التوالي.

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