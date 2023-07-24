طولكرم: البدء بإزالة الدمار جراء العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس

طولكرم/سما/

قال محافظ طولكرم عصام أبو بكر، "أنه بدأت منذ صباح اليوم الإثنين، طواقم وزارة الأشغال العامة، والدفاع المدني، والفرق المختصة، بالتعاون مع اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، بحصر الأضرار وإزالة آثار الدمار التي خلفها عدوان الاحتلال على المخيم".

وأكد أبو بكر أن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والشوارع والخدمات في المخيم كبير.

وقال: "إن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة شعبنا وإصراره على مواصلة طريق الحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

وثمّن محافظ طولكرم الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم وزارة الأشغال العامة، والدفاع المدني بالتعاون من جميع الجهات المختصة ذات العلاقة، لإزالة الدمار والوقوف إلى جانب أهلنا بمخيم نور شمس وجميع المواقع على مستوى المحافظة.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، إن طواقم وآليات الوزارة بدأت منذ الصباح بإزالة آثار الدمار التي خلفها اجتياح قوات الاحتلال لمخيم نور شمس في محافظة طولكرم.

وأوضح زيارة، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، بدأت الطواقم منذ ساعات مبكرة بفتح الطرق وحصر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والشوارع في المخيم، مؤكدا أن هناك دمارا وتخريبا للطرق بطول حوالي 2 كم.

وبيّن أن الطواقم عملت على تسوية وإصلاح طريق وفتحه أمام حركة المركبات والمواطنين، ويجري العمل على إصلاح مدخل المخيم الرئيسي، مشددا على أن الطواقم ستنتهي من إصلاح كافة الطرق المتضررة خلال الأيام المقبلة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت فجر اليوم مخيم نور شمس، أصيب على إثره أربعة مواطنين بالرصاص الحي، وتسعة آخرون بالشظايا.