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"الأحمد" يطلع ممثل ألمانيا على تطورات القضية الفلسطينية

الإثنين 24 يوليو 2023 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأحمد" يطلع ممثل ألمانيا على تطورات القضية الفلسطينية



رام الله/سما/

أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، ممثل ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين اوليفر أوفشا على تطورات القضية الفلسطينية.

وقال الأحمد، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله، اليوم الإثنين، إن جمود عملية السلام واستمرار التوتر يأتي نتيجة التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، المتمثل باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتغيير الوضع فيه، وهدم منازل وممتلكات المواطنين والاستيلاء عليها، والاعتداءات في كافة أنحاء الضفة الغربية، واستمرار عمليات القتل والاعتقال.

من جهته، أكد اوفشا استمرار ألمانيا في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا، متمنيا النجاح لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي دعا له الرئيس محمود عباس، من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، التي تعد شرطا أساسيا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

#عزام الاحمد

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