مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في أبو سنان

الداخل المحتل/سما/

قتل الشاب تامر إبريق، في الثلاثينيات من عمره، متأثرا بجراحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة أبو سنان، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وتلقت طواقم الإسعاف التابعة لمركز "حيان" الطبي، بلاغا عن جريح في أبو سنان، وعلى الفور هرعت الطواقم إلى المكان.



وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية لشخص وصفت إصابته بالخطيرة جدا، وجرى نقله على وجه السرعة إلى للمركز الطبي الجليل في نهاريا لاستكمال العلاج، علما أن إصابته بالرأس، بيد أنه جرى إقرار وفاته في المستشفى بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق النار، حيث أغلقت مكان الجريمة وقام طاقم المعهد الجنائي بجمع الأدلة والبيانات من موقع الجريمة، دون الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات.

122 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 122 قتيلا، بينما في العام الماضي قتل 109 أشخاص، فيما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل عام 2021.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل في البلدات العربية إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، ويجد المجتمع العربي نفسه رهينة لجرائم منظمة متصاعدة.

ويأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في القروض والفوائد بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.