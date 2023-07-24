عشرات الطيارين الإسرائيليين يعلنون التوقف عن أداء الخدمة العسكرية

القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة "كان" العبرية عصر اليوم الإثنين، بأن عشرات الطيارين الإسرائيليين في سلاح الجو الإسرائيلي توقفوا عن الخدمة.

ووفقًا لما أوردته القناة فإن العشرات من الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي أبلغوا قادتهم في الدقائق الأخيرة أنهم قرروا التوقف عن الخدمة فورًا.

وجاء ذلك في أعقاب تمرير مشروع إلغاء ذريعة عدم المعقولية بالقراءتين الثانية والثالثة، حيث صوّت لصالح القانون 64 عضوًا من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

ولم يصوت أي أحد ضد المشروع الذي يقضي بإلغاء عدم المعقولية وذلك بسبب انسحاب المعارضة من الجلسة.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت قبل نحو أسبوعين على مشروع القانون بالقراءة الأولى.