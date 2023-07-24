  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

عشرات الطيارين الإسرائيليين يعلنون التوقف عن أداء الخدمة العسكرية

الإثنين 24 يوليو 2023 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الطيارين الإسرائيليين يعلنون التوقف عن أداء الخدمة العسكرية



القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة "كان" العبرية عصر اليوم الإثنين، بأن عشرات الطيارين الإسرائيليين في سلاح الجو الإسرائيلي توقفوا عن الخدمة.

ووفقًا لما أوردته القناة فإن العشرات من الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي أبلغوا قادتهم في الدقائق الأخيرة أنهم قرروا التوقف عن الخدمة فورًا.

وجاء ذلك في أعقاب تمرير مشروع إلغاء ذريعة عدم المعقولية بالقراءتين الثانية والثالثة، حيث صوّت لصالح القانون 64 عضوًا من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

ولم يصوت أي أحد ضد المشروع الذي يقضي بإلغاء عدم المعقولية وذلك بسبب انسحاب المعارضة من الجلسة.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت قبل نحو أسبوعين على مشروع القانون بالقراءة الأولى.

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

قناة عبرية: نتنياهو يكذب بشأن حالته الصحية

بايدن: في ضوء التهديدات لإسرائيل يُمنع المضي قدمًا في الاصلاح

"هرتسوغ" يقدم تسوية جديدة بشأن التعديلات القضائية

عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب دعماً للتعديلات القضائية

التعليم تعلن عن منح دراسية في المغرب وتونس وموريتانيا

الكنيست يصادق نهائيا على إلغاء ذريعة عدم المعقولية

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_c549361dd35359653713b29274a76951

الرئيس عباس يصل العاصمة التركية أنقرة

photo_2023-07-24_13-43-23

الكنيست يصادق نهائيا على إلغاء ذريعة عدم المعقولية

الدولار يقفز أمام الشيكل

عباس-يقرأ-ورقة100-730x438

مسؤول فسطيني: هذه أبرز الملفات التي سيتحدث عنها الرئيس عباس في اجتماع القاهرة

خطة إضعاف القضاء مستمرة : انهيار محادثات التسوية و الاحتجاجات تتواصل أمام الكنيست

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية