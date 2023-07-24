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الأسير عمر كميل يواصل إضرابه لليوم 12 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ

الإثنين 24 يوليو 2023 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير عمر كميل يواصل إضرابه لليوم 12 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ



رام الله/سما/

أكّد نادي الأسير أن المعتقل الإداريّ عمر صادق كميل (50 عامًا) من بلدة قباطية جنوب جنين، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 12 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، علمًا أنه معتقل منذ شهر آذار/ مارس الماضي، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، ويقبع في سجن "النقب".

وكان المعتقل كميل قد خاض خلال هذا العام إضرابًا عن الطعام استمر لعدة أيام، بعد استشهاد الشيخ خضر عدنان في شهر أيار، رفضًا للجريمة التي ارتكبت بحقّه، واحتجاجًا على جريمة الإهمال الطبيّ.

والمعتقل كميل هو والد الشهيد محمود كميل الذي ارتقى في كانون الأول/ ديسمبر عام 2020.

ونوّه نادي الأسير أنّ عدد المعتقلين الإداريين وصل حتى نهاية حزيران الماضي، (1132) معتقلًا إداريًا، وأن هذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ عام 2003.

في السياق، جددت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، الاعتقال الإداري للأسير محسن حسان كميل، من بلدة قباطية جنوب جنين لمدة 4 شهور للمرة الخامسة.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الأسير كميل معتقل منذ تاريخ 30/3/2022، وأصدرت سلطات الاحتلال بعد مرور 12 يومًا على اعتقاله قرار اعتقال إداري بتعليمات من المخابرات التي ادعت أن له ملفا سريا، وإنه "يشكل خطرًا على أمن الاحتلال".

#عمر كميل

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