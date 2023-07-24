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محافظ جنين يطلع ممثل كندا على انتهاكات الاحتلال وأوضاع المحافظة

الإثنين 24 يوليو 2023 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين يطلع ممثل كندا على انتهاكات الاحتلال وأوضاع المحافظة



جنين/سما/

أطلع محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الاثنين، ممثل كندا لدى دولة فلسطين دافيد دا سيلفا على أوضاع المحافظة في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر المحافظة، بحضور مدير قسم التنمية في الممثلية كاثرين بالميه، ومدير البعثة الكندية العقيد تيلر، ومسؤول المشاريع فيكتور روي.

وأكد المحافظ أهمية دور كندا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرض الرجوب أمام ضيفه مجمل الأوضاع التي تعيشها المحافظة على كافة المستويات، وما خلفه عدوان الاحتلال من ارتقاء عشرات المواطنين وإصابة آخرين، وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل وممتلكات المواطنين والبنية التحتية.

من جانبه، أكد دا سيلفا موقف بلاده الداعم لمبدأ حل الدولتين والسلام العادل، واستمرار تقديم الدعم للشعب الفلسطيني والعمل على تنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون على كافة الأصعدة، وأهمية زيارة محافظة جنين، معبرا عن استيائه لما شاهده من دمار طال البنية التحتية وهدم المنازل في المدينة ومخيمها.

وقام الوفد الكندي بجولة تفقدية لمخيم جنين، واستمع من رئيس اللجنة الشعبية لمخيم جنين محمد الصباغ إلى شرح مفصل عن العدوان، والتقى برئيس بلدية جنين نضال عبيدي الذي أطلعه على حجم الدمار والعدوان الذي حل بالمدينة ومخيمها، وخاصة في البنية التحتية.

#اكرم الرجوب

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