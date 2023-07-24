"الصليب الأحمر" يعلن جدول مواعيد زيارات أسرى جنين وطوباس خلال آب المقبل

أعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين، اليوم الاثنين، عن برنامج مواعيد زيارات ذوي الأسرى في محافظتي جنين وطوباس لشهر آب المقبل على النحو التالي:
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنه يجب التسجيل في التاريخ المحدد للزيارة قبل انتهاء موعد التسجيل (أسبوع قبل تاريخ الزيارة)، آملة الاستئناف الكامل لبرنامج الزيارات العائلية.
السجن
موعد الزيـارة
هدريـــم &هشــــارون
(Ofek, Rimonim, Hadarim, Hasharon)
21
شطــا Chittah
16
جلبـــوع 1 Gilboa
23
بئـــــر السبـــــع (Eshel, Ohalei Kedar, Ela, Dekel)
30
دامــــون / كرمل (عتليت) Damoun
30
سهرونيم Sahronim
23
عسقــــلان Shikma
07
الرملــــة
(Ayalon, Nitzan, Givon, Magen, Neve Tirza)
17
تسلمون Tzalmoun
-
كيشون Kishon
-
أبوكبير Abu Kabir
-
نفحا Nafha
13
رامون Ramon
13
عوفر Ofer
06
مجــــدو
Mejjedo
المجموعة الأولى
14
المجموعة الثانية
29
النقــــب
Qeziot
المجموعة الأولى
06
المجموعة الثانية
22