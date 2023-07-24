"الصليب الأحمر" يعلن جدول مواعيد زيارات أسرى جنين وطوباس خلال آب المقبل

جنين/سما/

أعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين، اليوم الاثنين، عن برنامج مواعيد زيارات ذوي الأسرى في محافظتي جنين وطوباس لشهر آب المقبل على النحو التالي:

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنه يجب التسجيل في التاريخ المحدد للزيارة قبل انتهاء موعد التسجيل (أسبوع قبل تاريخ الزيارة)، آملة الاستئناف الكامل لبرنامج الزيارات العائلية.

السجن

موعد الزيـارة

هدريـــم &هشــــارون

(Ofek, Rimonim, Hadarim, Hasharon)

21

شطــا Chittah

16

جلبـــوع 1 Gilboa

23

بئـــــر السبـــــع (Eshel, Ohalei Kedar, Ela, Dekel)

30

دامــــون / كرمل (عتليت) Damoun

30

سهرونيم Sahronim

23

عسقــــلان Shikma

07

الرملــــة

(Ayalon, Nitzan, Givon, Magen, Neve Tirza)

17

تسلمون Tzalmoun

-

كيشون Kishon

-

أبوكبير Abu Kabir

-

نفحا Nafha

13

رامون Ramon

13

عوفر Ofer

06

مجــــدو

Mejjedo

المجموعة الأولى

14

المجموعة الثانية

29

النقــــب

Qeziot

المجموعة الأولى

06

المجموعة الثانية

22