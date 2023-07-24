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جنين: وقفة إسناد للأسرى وللمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة

الإثنين 24 يوليو 2023 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: وقفة إسناد للأسرى وللمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة



جنين/سما/

 نظّم المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اليوم الاثنين، وقفة أمام الصليب الأحمر، دعماً واسناداً للحركة الأسيرة وللمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة.

وجرت فعاليات الوقفة أمام مقر الصليب الأحمر، لمناسبة اختتام فعاليات المخيمات الصيفية بعنوان "أقمار مش أرقام"، بمشاركة محافظ جنين أكرم الرجوب، ومديرة وزارة الشباب والرياضة لبنى حمارشة، ومدراء وممثلين عن المؤسسات الرسمية المدنية والأهلية وفعاليات وقوى المحافظة .

ونقل الرجوب تحيات الرئيس محمود عباس لعائلات الشهداء والأسرى، مؤكداً أن قضيتهم تقع على سلم أولويات القيادة الفلسطينية، التي تعمل على استرداد جثامينهم، وتبييض السجون.

وقال: إن قضية الشهداء والأسرى هي قضية شعبنا، والاحتلال يتجاوز كل القيم الإنسانية والأخلاقية ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين والمعاهدات الدولية بممارساته العنصرية.

من جهتها، قالت حمارشة: "نهدف من هذه الوقفة التعبئة الوطنية للزهرات والأشبال على الإنتماء الوطني للجيل الذي سيحمل الراية للمستقبل من أجل اقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وزرع ثقافة الإنتماء خاصة لملف الأسرى والشهداء".

وسلم طلائع المخيمات الصيفية المشاركون في الوقفة، الصليب الأحمر تواقيعهم ورسالة دعوا من خلالها لجنة الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية لأخذ دورها والتحرك لاسترداد جثامين الشهداء من الثلاجات ومقابر الأرقام.

#جنين

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