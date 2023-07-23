إسرائيل والخشية من تكرار نموذج حرب أكتوبر..مصطفى إبراهيم

على الرغم من استمرار حدة الاحتجاجات في إسرائيل، والتحذيرات خاصة من مسؤولينعسكريين وأمنيين سابقين، وصحافيين ومحللين عسكريين، وباحثين أمنيين سابقين،بخطورة خطة الاصلاح القضائي لإضعاف جهاز القضاء على أمن ومستقبل إسرائيل،وتهديد الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي بتعليق تطوعهم في الجيش الإسرائيلي،والأضرار التي ستلحق بالجيش الإسرائيلي.

والخشية والتحذير من خطورة ما يجري في إسرائيل اليوم وأنه شبيه بما جرى في حربتشرين/ أكتوبر 1973، وأي شخص لا يوقف العملية التشريعية لسبب المعقولية ويهدئالوضع للسماح للجيش الإسرائيلي بالعودة إلى اللياقة للحرب، فهو يراهن على أرواحناجميعاً، جنوداً ومدنيين. ومن يعرف البيانات يجب أن يعكسها على المستوى السياسي. ليس فقط ما هو مكتوب في جداول Excel الآن، ولكن أيضًا ما سيحدث في غضونأسبوعين أو شهر على الأكثر إذا استمر التشريع.

إنها الدقيقة التسعون، مثل ذلك الحين في أكتوبر 1973، هذا تحذير واضح وفوري لخطرجسيم على أمن الدولة وسكانها، هل هناك من يستمع هل هناك من يستمع؟ كما ذكرالصحافي والمحلل السياسي والعسكري في صحيفة يديعوت احرنوت رونين برغمان فيمقال تحليلي له اليوم الأحد 23/7/2023.

تناول اليوم 23/7/2023، عدد من المحللين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين فيتقارير ومقالات تحليلية مدى الضرر في ما يجري خاصة الغاء قانون ذريعة المعقولية،وتعليق الطيارين تطوعهم، وخطورة الأوضاع في إسرائيل، والاضرار التي ستلحقبإسرائيل وسلاح الجو الإسرائيلي. كتب مستشار الأمن القومي الاسرائيلي السابق عيرانتسيون، الاحد 23/7/2023، في حسابه على توتير، صورة الوضع هذا الصباح: فيغضون 36 ساعة ستكون اسرائيل بلا قوة جوية قادرة على القيام بمهامها. المصفوفاتالهامة الإضافية، المصنفة بدرجة عالية والأقل تصنيفًا، لن تكون مؤهلة أيضًا.

‏وأضاف ستكون إسرائيل مكشوفة ومعرضة للخطر كما لم تكن منذ حرب يوم الغفران، بلستكون في الواقع أكثر عرضة للخطر بسبب انهيار الثقة بين غالبية المواطنين والحكومة. وتعريض أمن الوطن لخطر واضح وخطير ومباشر وعميق، يجب ألا تستمر في التشريعويجب أن تتوقف الآن.

وكتب رونين برغمان، لطالما اشتم أعداء إسرائيل ضعفها، كانوا يعرفون أيضًا أن الجمع بينالاعتبارات السياسية الضيقة للقيادة إلى جانب الثقة الكبيرة بالنفس - ناهيك عن الإفراطفي الغطرسة - بأنهم لن يهزمونا أبدًا، سيكون صدمة لها. على الرغم من أن حالة الجيش،وخاصة سلاح الجو، كانت بعيدة جدًا عن الاستعداد الفوري للحرب، كان رؤساء الدولةواثقين من أن "الأمر سيكون على ما يرام" وأن العدو ببساطة لن يجرؤ على الهجوم. كانوايعلمون أن العدو، وبالتأكيد قوة مشتركة من عدة أعداء في نفس الوقت، لديه القدرة علىالهجوم، وكانوا يعرفون أنهم إذا هاجموا - لن يكون لدى الجيش الإسرائيلي الرد المناسب،لكنهم فضلوا تجاهله. مزيج من الغطرسة والأفكار حول الانتخابات المقبلة.

وأضاف، لكن العدو هاجم واستغل ضعف كفاءة الجيش الإسرائيلي والقوات الجوية، التيافتقرت في غضون أيام قليلة إلى 100 من أفراد الطاقم الجوي من بين الطيارين والملاحين. وفي ليلة 9 أكتوبر، أبلغ قائد سلاح الجو رئيس الأركان عن عدد الطيارين الذين غادروا،وخلص إلى أنه "يمكنني القتال بشكل كبير لمدة 3-4 أيام أخرى". وهذا كل شيء، واضاف"غدا سنصل الى النقطة الحرجة في سلاح الجو"، "هل تستمع أيها القائد؟ أريدك أنتسمع لأنها مهمة"، يؤكد في نظام الاتصال الداخلي بين منجمه وحفرة "الخضر"،ويتابع: "لم يعد بإمكاني المضي قدمًا في الهجوم. يمكنني أن أواصل الدفاع من أجلالوطن، وهذا أيضًا ليس من أجل البلد بأكمله ولكن فقط من أجل جوهرها".

ويتابع سيناريو خيالي عن نهاية العالم؟ بالطبع لا. هذا الاقتباس مأخوذ حرفيا منبروتوكول سري لقيادة القوات الجوية قبل 50 عاما ناقص ثلاثة أشهر، المقارنة مع اليوممطلوبة، حتى الصراخ. سنشرح قريبًا سبب تشابهها. لكن أولاً حول الخلافات: بحسبمعطيات مقر الجندي، خلال حرب يوم الغفران، قُتل 53 طيارًا وأسر 44. في نهايةالأسبوع، أعلن هذا الرقم خمس مرات (!) أنهم توقفوا عن الطيران، وهذه المقارنة خاطئةأيضًا لأن سلاح الجو في 6 أكتوبر 1973 كان أكبر بكثير من سلاح الجو اليوم. بعبارةأخرى - من حيث النسبة، فإن الوضع اليوم أسوأ من واحد من كل خمسة.

يضيف برغمان، هذا ليس استنتاجي، بل استنتاج الهيئة التي تم إنشاؤها للتحقيق فيكارثة بدأت تتكشف بالضبط اليوم قبل 50 عامًا - لجنة أغرانت للتحقيق في فشل حربيوم الغفران. بدأ الجيش الإسرائيلي، الذي تلقاه معلومات كاذبة ومليئة بالثقة بالنفسوالغطرسة، في إطلاق سراح جنود الاحتياط الذين تم تجنيدهم قبل شهرين من تلقيتحذير بالحرب.

وكذلك الحال اليوم، أو بالأحرى، إذا تم تمرير التشريع، لكنه أكثر خطورة. تعمل القواتالجوية بشكل مختلف عن وحدات الجيش الإسرائيلي الأخرى لأنها تشارك في عملياتعلى مدار العام، حتى في الأيام التي لا توجد فيها حرب، وأيضًا في الحماية العادية علىمدار الساعة للسماء الإسرائيلية ضد تدخل العناصر المعادية، وأيضًا في جمع المعلوماتالاستخبارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأيضًا، وفقًا للمنشورات، في مهاجمةأهداف في سوريا ولبنان والعراق وإيران وغزة وسيناء والضفة الغربية. يتم تنفيذ هذهالهجمات من قبل قوة من الطيارين المقاتلين ومشغلي الطائرات بدون طيار، ربعهم منالطيارين العاديين، وربعهم - الضباط المحترفون الذين يخدمون في مناصب أخرى فيالقوات الجوية، ونصفهم من جنود الاحتياط.

كذلك قال الصحافي والمحلل السياسي في صحيفة هآرتس يوسي فارتر، إن تحركاتنتنياهو تشير إلى احتمال كبير بحدوث كارثة، وقف التشريع ضروري، قبل خمسين عاما،كان “الفشل” الذي أدى إلى اندلاع حرب يوم "الغفران" عملاً مختلقًا. كانت الحكومةالإسرائيلية أسيرة “المفهوم” الشهير بأن العرب لن يجرؤوا على شن حرب بعد الهزيمةالتي عانوا منها عام 67. رفضت رئيسة الوزراء جولدا مئير دعوات مصر للسلام. تحدثرئيس الأمن عن احتمال ضئيل للحرب، حتى ما قبل الحرب بقليل.

نعم، حتى ذلك الحين لعبت "المعقولية" دوراً في الكارثة الوطنية التي لا تُنسى أبداً. حكومة إسرائيل الـ 37 غير أخلاقية وأخطر من الحكومة الـ 15. هذه المرة ليس خطأ، تقييمخاطئ. اليوم كل شيء واضح، كل شيء مكتوب على الحائط: في الرسائل والعرائض، فيالمقابلات، في الخطب، في المسيرات كما لم يحدث من قبل.

‏وفي عنوان مثير كتب المحلل العسكري يوسي يهوشوع في يديعوت احرونوت: "تمزقسلاح الجو كما لم يحدث من قبل": وتسببت رسالة ال 1194 طيار في احداث هزة فيالجيش. ويعتقد قائد اركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن الكفاءة لم تتضرر بعد،ولن تختفي في وقت قصير، لكن من المحتمل أن يستمر التصعيد، الأمر الذي ينتج عنهضرر حقيقي.

المحلل العسكري عاموس هرئيل كنب الاحد 23/7/2023، في هآرتس، يشير خطابالطيارين إلى هزة أرضية حقيقية في علاقات تشكيل الاحتياط مع الجيش الإسرائيلي وقديكون له عواقب وخيمة على سلاح الجو، نحن في وضع مشابه للحالة التي سادت عشيةحرب يوم الغفران، هذا ما قاله قائد احتياط كبير شارك في المبادرة لصحيفة هآرتس.

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