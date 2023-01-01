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أسرى "الجهاد" يعتصمون في ساحات سجن "النقب"

الإثنين 24 يوليو 2023 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسرى "الجهاد" يعتصمون في ساحات سجن "النقب"



رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير، اليوم الإثنين، أن أسرى حركة "الجهاد الإسلامي" يعتصمون في ساحات "سجن النقب"، احتجاجاً على حالة الاكتظاظ التي يواجهونها داخل الغرف، مع استمرار إدارة السّجون بنقل المزيد من المعتقلين الجدد والموقوفين إلى السجن 

‏وأوضح النادي في بيان له، أنّ معاناة الأسرى في سجن (النقب) تفاقمت مؤخرًا، والذي يعتبر من أكبر السّجون المركزية التي يقبع فيها الأسرى، ويبلغ عددهم نحو (1400) أسير، ففي غالبية الغرف هناك زيادة ما معدله أسيرين، حيث يضطر الأسرى النوم على الأرض بسبب الاكتظاظ في الغرفة، وذلك في غالبية الأقسام.

وتابع، إنّ قضية الاكتظاظ أثرت على الأسرى من عدة مستويات، ومناحي تتعلق بالحياة الاعتقالية اليومية للأسرى.

‏علمًا أن هناك قرار من المحكمة العليا للاحتلال بتحديد المساحة لكل أسير داخل الغرفة، ومع ذلك فإن إدارة السجون تتجاهل تطبيق أو الالتزام بالقرار.

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