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"التنمية" تصدر توضيحاً مهماً بشأن المنحة القطرية

الإثنين 24 يوليو 2023 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التنمية" تصدر توضيحاً مهماً بشأن المنحة القطرية



غزة/ سما /

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الاثنين، توضيحاً مهمًا للمواطنين بشأن المنحة القطرية 100$ للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأوضحت المتحدث باسم الوزارة عزيزة الكحلوت، أن البعض من الحالات التي تزور صفحاتها عبر المنحة القطرية تجد مسمى قيد الدراسة.

وقالت: "ننوه أن مسمى "قيد الدراسة" يعني أن اسمك لدى الأمم المتحدة ينتظر الاعتماد، لذلك لا داعي لتقديم شكوى الكترونية أو زيارة مقر الوزارة".

يشار إلى أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، بدأت عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، بدءاً من يوم الأحد الموافق 23 يوليو

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