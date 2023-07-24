مصورة أسترالية تفاجئ بتحول صورتها لجدارية تروج لحرب روسيا

وكالات / سما /

التقطت مصورة أسترالية قبل سنوات، صورة لابنتها لاقت رواجا كبيرا لدى نشرها في إحدى المجلات، إلا أنها اليوم وجدت نفسها في مأزق بعد أن نسخ فنان إيطالي الصورة على جدار، مستخدما إياها في الترويج للحرب الروسية الأوكرانية.

الأسبوع الماضي، أعلن فنان الشوارع الإيطالي سيرو سيرولو المعروف باسم "جوريت"، أنه أكمل اللوحة على جدار مبنى تعرض للقصف في ماريوبول شرقي أوكرانيا، تصور فتاة مع ألوان علم "جمهورية دونيتسك الشعبية"، التي أعلن عن قيامها من قبل انفصاليين موالين لروسيا.

وفي اللوحة تظهر الفتاة مع ألوان العلم، وخلفها قنبلة تسقط وعليها كلمة "ناتو"، في إشارة إلى حلف شمال الأطلسى الداعم لأوكرانيا في الحرب، ووسط اتهامات بالسرقة الأدبية ونشر معلومات مضللة عن الكرملين، قال جوريت في مقابلة مع محطة راديو "جورنال" الإيطالية، إنه "رسم فتاة صغيرة حية من دونباس، قضت سنواتها الأولى في ماريوبول محاطة بالحرب".

وما أن انتشرت اللوحة على منصات التواصل الاجتماعي حتى أشار عدد من المستخدمين إلى تشابهها مع صورة التقطتها المصورة الأسترالية هيلين ويتل لابنتها، وظهرت على غلاف مجلة "كابتشر" الأسترالية عام 2018.

صورة الفتاة

وقالت ويتل في بيان نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "علمت أن الصورة التي التقطتها عام 2018 استخدمت لإنشاء لوحة جدارية في ماريوبول بأوكرانيا"، وأضافت: "لم يتصل بي الفنان من قبل، ولا أمنح الإذن لاستخدام هذه الصورة لا تتوافق أفكاري وآرائي بأي حال من الأحوال مع آراء الفنان المعنى".

فيما واعترف جوريت لاحقا بأنه "صادف الصورة من خلال البحث على جوجل عن صور لضفائر الشعر"، لافتًا إلى أنه "أعاد رسم القميص والضفيرتين، وكيفهما مع شكل وجه الفتاة التي رسمها ومع الضوء"، وأضاف: "الجدارية استخدمت تكوينا وعناصر من صورة هذه الفتاة الأسترالية، وماذا في ذلك؟".

بدورها، ردت ويتل على ما حدث: "لقد كان مؤلما ومحزنا أن أرى صورتي يتم نسخها واستخدامها بهذه الطريقة.. يبدو أنه - فى إشارة إلى الفنان الإيطالى جوريت - يجد الإلهام بنسخ الصور الموجودة على الإنترنت"، وتابعت: "أنا حزينة وغاضبة لأن الفنان شعر بالحاجة إلى نسخ عمل شخص آخر دون طلب الإذن، حزينة جدا للطريقة التي تم بها استخدام صورتي، صورة ابنتي"، مؤكدة أنها تستشير محاميها.