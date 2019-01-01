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جمعية إغاثة أطفال فلسطين تطلق مخيمًا صيفيًا لمبتوري الأطراف في قطاع غزة

الإثنين 24 يوليو 2023 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية إغاثة أطفال فلسطين تطلق مخيمًا صيفيًا لمبتوري الأطراف في قطاع غزة



غزة / سما /

أطلقت جمعية إغاثة أطفال فلسطين اليوم الإثنين، مخيمها الصيفي الرابع لمبتوري الأطراف والذي يهدف لتوفير مساحة تفريغ نفسي لـ 120 طفلا وشاباً ممن فقدوا أطرافهم نتيجة الحروب والتشوهات الخلقية وحوادث أخرى من جميع مناطق قطاع غزة، بالإضافة لتزويدهم بمهارات حياتية جديدة تساعدهم على الاندماج بالمجتمع.

وأوضح منسق الاتصال لجمعية إغاثة أطفال فلسطين، عبدالعزيز عابد أن الجمعية وفرت فرص توظيف لـ9 من مبتوري الأطراف في إبريل الماضي، وهم من يقودون المخيم الصيفي الذي سوف يستمر لمدة 10 أيام متتالية.

وأشار عابد إلى أن اختيار اسم المخيم "مخيم القدرة" جاء بعد دراسة جميع النشاطات العلاجية والترفيهية والاجتماعية المقدمة، بما يمنح الثقة للأطفال المشاركين بأنهم قادرون على إنجاز كل ما يفعله أي طفل آخر.

يأتي هذا المخيم في إطار جهود جمعية إغاثة أطفال فلسطين لتقديم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للأطفال الأكثر حاجة في فلسطين والمنطقة، وتعزيز فرص العلاج والتأهيل لمن فقدوا أطرافهم جراء الحروب والحوادث الأخرى؛ وكانت الجمعية قد بدأت هذا النوع من المخيمات التي تعتبر الأولى والفريدة من نوعها في الشرق الأوسط في يوليو 2019.

تعمل جمعية إغاثة أطفال فلسطين منذ أكثر من 30 عاماً على توفير الرعاية الطبية والإنسانية للأطفال المرضى والجرحى في فلسطين واللاجئين بالشرق الأوسط.

#جمعية إغاثة أطفال فلسطين #غزة

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