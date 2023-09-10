"التعليم العالي" تعلن بدء تقديم الطلبات للمستفيدين من منحة الرئيس

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، بدء تقديم الطلبات للطلبة المستفيدين من منحة الرئيس محمود عباس، للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة للعام 2023.

وأوضحت "التعليم العالي" أن المنحة تشمل الطلبة العشر الأوائل على فلسطين في الفرعين العلمي والأدبي، والطلبة الثلاث الأوائل في الفرعين الصناعي والتجاري، والأول على كل فرع من الفروع المهنية الأخرى، وذلك ضمن الفئة الأولى، فيما تشمل الفئة الثانية ضمن المنحة؛ الأول على كل مديرية في الفرعين العلمي والأدبي.

ودعت كافة الطلبة المُعلنة أسماؤهم عبر موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.psللاطلاع على تعليمات المنحة، مع ضرورة الالتزام بتقديم الوثائق المطلوبة في موعد أقصاه 10/9/2023.