إيران : الكشف عن "خلية صهيونية" خططت لأعمال تفجيرية

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية صباح اليوم الإثنين، الكشف عن "شبكة إرهابية – صهيونية كبيرة"، واعتقال أعضائها، حيث خطط أعضاء الشبكة تنفيذ تفجيرات في البلاد، حسب الوزارة الإيرانية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن الوزارة، قولها إنه تم اعتقال جميع أعضاء الخلية، بحوزتهم 43 قنبلة.

وبحسب الوزارة، فإن "الإرهابيين كانوا يخططون للقيام بعمليات تخريبية عشية مراسم شهر محرم، من بينها تفجير مرقد الشهيد سليماني". مشيرة إلى أن متزعمي هذه الشبكات مقيمون في الدنمارك وهولندا.

وأمس الأحد، ألقت قوات الأمن الإيرانية القبض على خلية أخرى، كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد.

وذكرت وكالة "إرنا" أن الحرس الثوري ألقى القبض على خلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد، وذلك خلال عملية استخباراتي.

جدير بالذكر أن 3 من ضباط الشرطة الإيرانية قتلوا وأصيب رابع، جراء هجوم إرهابي في سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد صباح أمس الأحد.

وتخوض قوات الأمن الإيراني معركة مستمرة مع الخلايا الإرهابية المسلحة، التي تحاول تنفيذ هجمات داخل المدن الإيرانية "مستهدفة المدنيين لصالح مخططات العدو الصهيوني وحلفائه"، حسب الأجهزة الأمنية في طهران.